Належу тобі в нескінченності: Тіна Кароль поділилася рідкісним фото з померлим чоловіком

У середу, 28 квітня, виповнюється вісім років з дня смерті Євгена - чоловіка і продюсера української поп-діви.

На фото він годує з пляшечки маленького сина і посміхається на камеру.

"Ти посміхаєшся мені у вічності, я належу тобі в нескінченності", - коротко підписала співачка.

Тіна Кароль вшанувала пам'ять чоловіка архівним сімейним фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Трохи пізніше Кароль також виклала в сторіс миле селфі з машини з помітно підрослим сином Веніаміном.

Тіна Кароль показала нове фото з сином Веніаміном (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Кароль вийшла заміж за українського продюсера Євгена Огіра в червні 2008 року. Через п'ять місяців після весілля у них народився син Веніамін. Чоловік помер 28 квітня 2013 року на 33-му році життя після боротьби з онкологічним захворюванням - раком шлунка.

З тих пір Тіна офіційно ні з ким не зустрічалася і не раз говорила в інтерв'ю, що головний чоловік в її житті - її син. До сих пір всі свої перемоги і досягнення вона присвячує чоловіку, що передчасно пішов, і дбайливо зберігає в пам'яті щасливі моменти поруч з ним.