Прийняли за Алєгрову: Сумська підірвала мережу яскравим образом з 90-х

Творці фільму, телеведучий Володимир Остапчук і блогер Євген Таллер, обіцяють, що українці залишаться під враженням. Також серед акторів можна помітити Катерину Кістень, Назара Задніпровського та багатьох інших.

Що ж, підписники Сумської вже вельми вразилися від її лука - вона постала перед камерою в екстравагантному вбранні з глибоким декольте, а також в перуці, що зображає модну в 90-х пишну зачіску з чубчиком. Ефектний образ доповнює яскравий макіяж з блакитними стрілками, тіара і масивне намисто на шиї.

"Пощастило, так пощастило! Директорка клубу міста КАГАПЛИК - пані Тамара! Всім добра!" - підписала кадри актриса.

Шанувальники прийшли в захват від таких змін у зовнішності Ольги і почали ділитися враженнями в коментарях. Багато зізналися, що спочатку прийняли її за зірку 90-х, співачку Ірину Алєгрову.