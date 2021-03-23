Прийняття себе: Санта Димпопулос розповіла, як вони з чоловіком виховують доньку
Санта Дімопулос зізналася, що її часто запитують про те, як вона виховує свою маленьку доньку Софію, якій зараз 1,5 роки. Артистка вирішила поділитися зі своїми читачами своїми принципами і правилами в цьому питанні.
У своєму Instagram зірка "Танців з зірками" опублікувала ніжне фото з дочкою, яку вона тримає на руках.
Дівчинка дивиться в об'єктив і завзято сміється, а її зіркова мама з любов'ю дивиться на неї.
Санта виділила два основних принципи, яких вони з чоловіком Ігорем Кучеренко чітко дотримуються.
"Практично в кожному інтерв'ю я отримую питання про виховання доньки: як ми виховуємо нашу дитину? Я думала, як би вмістити свої принципи виховання в короткий гід і прийшла до ось якої інструкції: безумовна любов і участь", - поділилася Дімопулос.
Санта Дімопулос умилила ніжним фото з донькою Софією (фото: instagram.com/santadimopulos)
Далі вона розповіла детальніше, що саме має на увазі. Наприклад, любов повинна бути не тільки малюкові, але і до себе.
"ЛЮБОВ. Це основний і базовий принцип. І тут я говорю не тільки про любов до дитини, скільки про любов до себе. Це особливо важливо для мами дівчинки: адже вона вчиться бути жінкою від мене. Я – перша людина, яка показує їй, що таке жіночність, ресурсність, кайф від себе і від життя. Любов у родині: це ще один важливий принцип. Ваші стосунки з близькими формують її сприйняття світу", - зазначила співачка.
Крім того, важливо, щоб і батько дитини приймав активну участь в її житті і вихованні. У їхній родині все влаштовано саме так.
"УЧАСТЬ. Цей принцип стосується нас обох з Ігорем. Втративши свого батька дуже рано, я неодноразово переконувалася в тому, як важлива ця фігура в житті дівчинки. Тому з самого народження мій чоловік залучений у всі процеси, пов'язані з вихованням Софії. У нас немає суто "жіночих" або суто "чоловічих" обов'язків: тато завжди на зв'язку з донькою, всі дні тижня", - розповіла Санта.
Ще слід приділяти увагу самооцінці дитини і її прийнятті себе.
"я з самого початку виховую в ній прийняття себе і часто кажу їй, що вона красуня і розумниця. На мій погляд, дуже важливо виховувати любов до себе з самого народження", - поділилася зірка.
Підписники артистки розчулюються ніжному кадру з малятком і дякують їй за мудрі слова.
- Любов, участь і ще б додала повагу. До дитини, як до особистості, і, звичайно, між батьками
- Як можна так бути схожою на батька?
- Маленька лялечка
- Щасливі люди - це коли є родинам і вона щаслива і це головне!
- Безумовна любов і прийняття
- Яка вона у вас сладуличка
- Згодна на всі 100%
- Вона і справді неймовірна. Красуня і напевно не менша розумниця. Коли будуть діти, хотілося б діяти саме таким принципам, спасибі
- дуже Мило, ви красуні
- татова доча
- Яка гарненька
- Солодка неможливо
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Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос похвалилася першою машиною своєї дочки Софії.