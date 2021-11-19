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Довелося доплатити повну суму: Полякова розповіла про "наслідки" відпочинку на Мальдивах

Автор: Styler

Оля Полякова днями повернулася з Мальдів, де проводила відпустку біля океану з дочками Машею і Алісою. Не обійшлося без пригод. Співачка застрягла на курорті і вилетіла пізніше запланованого терміну в Україну.

Подробицями своєї подорожі і райського відпочинку Оля поділилася в прямому ефірі з Машею Єфросиніною в Instagram.

Артистка зізналася, що їй довелося неабияк витратитися. Причому витрати були незаплановані і продиктовані форс-мажорними обставинами.

"Я летіла 27 годин. Трапилася непередбачена історія. Гідроплан зламався, а це був останній рейс. Його почали заправляти і почалися якісь проблеми. А у нас же переліт. У Катар треба було спочатку летіти, а з Катару сюди (в Україну – ред.). І я пропускаю переліт зі своїм дорогущим бізнес-класом. Я взяла бізнес-клас за півроку, він був за нормальною ціною. І мені довелося доплатити повну суму термінової покупки бізнес-класу. Я охрен*ла", - поскаржилася Оля.

Зате не обійшлос без приємних бонусів. Співачка отримала в якості компенсації за доставлені незручності безкоштовну ніч в готелі. Причому Оля вважає, що сама "намріяла" такі обставини.

Перед відльотом вона кинула в океан монетку і побажала швидше повернутися на райські острови. Але її бажання збулося набагато швидше, ніж вона припускала. Про це артистка розповідає з посмішкою.

Оля чудово відпочила з доньками на Мальдівах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Це був мій найкращий відпочинок. Я дуже сильно люблю Мальдіви - це прямо моє", - зізналася Полякова.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова влаштувала пляжний б'юті-батл з доньками.

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Оля Полякова