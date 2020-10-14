Була проблема: Горбунов розповів про реакцію Осадчоїна пікантну ситуацію з Мейхер

Юрій Горбунов не тільки ведучий і шоумен, а ще актор і продюсер кіно і серіалів, що так полюбилися глядачам. Так, його дітище, серіал "Великі Вуйки" зібрав на одному знімальному майданчику чимало зірок, а парнеркою Юрія стала сексапільна Надія Мейхер. Саме з нею був пов'язаний пікантний епізод, який викликав ревнощі у дружини ведучого, Каті Осадчої.

Так, Юрій в рамках програми 2POPODCAST розповів про реакцію другої половинки на сцену з поцілунком, яку довелося знімати крупним планом.

"У мене була проблема в "Великих Вуйках". Була сцена, де я з Надею Мейхер повинен цілуватися взасос, і це повинно бути крупно. Я кажу: "Катя у нас там завтра....". "А ну, ну, я чула. Це ось ця сцена, де ти з Мейхер цілуватися будеш! Але ти ж не по-справжньому цілуватися будеш?" Я кажу: "По-справжньому". "У сенсі? Прям з язиком?" Я кажу: "Але сценаристи так написали. Справа в тому, що Надя теж заміжня жінка. І я не знаю, як там у нас все складеться". Катя така: "Ти можеш це все зняти на телефон?". Увечері я приходжу, і Катя запитує: "Ну як там Мейхер?". "Ти знаєш...". "Що ти знаєш?!" - зі сміхом згадав епізод із свого життя Юрій.

Надія Мейхер і Юрій Горбунов зіграли закохану пару (фото: instagram.com/nadyameiher)

Ведучий програми Потап також вирішив прокоментувати відверті кадри дружини Насті Каменських, але от до відвертих сцен у кіно з її участю поставився б насторожено.

"У нас є паритетний договір. Мені подобається, коли вона роздягається і всі дивляться. Поки вона моя – мені подобається. У нас є сімейна розмова: "А якщо ти буде зніматися в кіно і там буде постільна сцена. Ти будеш обніматися, цілуватися..." - розповів він.

Нагадаємо, що раніше Потап на підборах підкорив пластичними танцями.