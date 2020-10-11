Шикарна пластика! Потап на підборах підкорив мережу гарячими танцями в стилі MARUV

Репер перевтілився у свою епатажну колегу

Потап став учасником нового шоу "Маскарад", через яке якого розгорівся скандал між двома українськими телеканалами "1+1" і "Україна". За правилами, зіркам слідувала підготувати веселу пародію, і дісталося реперу завдання скопіювати провокаційну MARUV. Він підійшов до підготовки грунтовно, а свої старання зняв на камеру і розмістив відео на сторінці в Instagram.

Для того, щоб максимально вжитися в образ, Потапу довелося взути взуття на підборах і освоїти гарячі танці біля дзеркала.

"Чим гарний проект "Маскарад", тим що за 15 хвилин ти повинен встигнути зробити пародію на артиста .... Ну тут було непросто, але дуже смішно. Мені дісталася Марув, ось репер за лаштунками...." - підписав він кумедний ролик.

Шанувальники оцінили старання продюсера. Вони відзначили пластику репера і його почуття гумору.

Потап - це бомба, ракета

Пластика, чесно, шикарна

Потап - це і талант, і гумор, і дотепність, і весь зал на лопатках! Браво!

Дуже круто!

Вау супер!

Потап - супер талант

Сексапільненько

Було офігенно смішно і харизматично

На сцені Потап відчував себе вільно і розкуто, а його образ змусив сміятися до сліз Наталю Могилевську, Влада Яму,Юрія Ткача і навіть підкорив саму MARUV танцем і під її трек "Siren Song" – латексний чорний плащ, латексна косинка і облягаючі шкіряні штани, а також перука у вигляді каре

Нагадаємо, що раніше Потап розсекретив кумедний випадок в стрип-клубі з дружиною в Лас-Вегасі.