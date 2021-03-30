Були проблеми із зайвою вагою: Кухар здивувала заявою і розкрила шкідливий лайфхак для схуднення

У підлітковому віці в період гормональної перебудови Катерині довелося не солодко, але самодисципліна і самоорганізація допомогли їй з гідність пройти непростий період дорослішання.

"Тобі просто потрібно закрити рот на замок, але тобі треба займатися фізичним навантаженням і потрібні ці сили, і для нормального розвитку організму. У мене були серйозні проблеми із зайвою вагою, з помітними жіночими формами, від яких я дуже комплексувала. Доводилося брати себе в руки і наступати на горло", - зізналася Катерина.

Катерина може похвалитися точеними формами (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина взяла себе в руки і навчилася не йти на поводу у власних примх, хоча і їй і притаманні були слабкості.

"Я так любила, коли тато смажив картоплю, а мама – смажила курку. Я завжди вважала, що якщо не можна, але дуже хочеться, то можна з'їсти картоплю, а потім стати до станка і в два рази більше відпахати. Щоб це бажання зникло і не було так, щоб на секунду на язиці, а потім все життя в стегнах", - розповіла про свої маленькі гастрономічні радощі Катерина.

"Я з шкідливого одягала штани-сауну. Лікарі ці штани однозначно не рекомендують носити. Ти нічого не робиш – стоїш і вже потієш. А ми одягали на проблемні місця. І ти з ранку до вечора працюєш у цих штанях, з тебе три поти сходить, зате працюють на результат", - чесно заявила Кухар.

Катерина зробила чесні зізнання про вагу і харчування