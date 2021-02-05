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Пробуємо повторити: Надя Дорофєєва демонструє стильний зимовий лук в джинсах і кроп-топі

Новость на русском → П'ятниця 05 лютого 2021 15:25
Пробуємо повторити: Надя Дорофєєва демонструє стильний зимовий лук в джинсах і кроп-топі Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва - не тільки співачка, але і наставниця у проекті "Голос країни", 1+1, а ще вона - зразок для наслідування мільйонів: від уміння вести себе на сцені до вміння вбратися.

Нещодавно Надя продемонструвала стильний лук: вона з Катею Осадчою позують на камеру на високих підборах. Дорофєєва підкорила фанатів своєю красою.

І ось - новий образ: широкі джинси із завищеною талією співачка носить з кроп-топом, накинувши зверху короткий кардиган з довгими рукавами. На знімках, якими поділилася співачка, вона без макіяжу і без укладання.

Пробуємо повторити: Надя Дорофєєва демонструє стильний зимовий лук в джинсах і кроп-топі

"Не знаю як у вас, але у мене найрозповсюдженіша відповідь в будь-якому чаті
ах-ха-ха-ха-ха-хах-хаа. А у вас?", - підписала фото Дорофєєва.

Пробуємо повторити: Надя Дорофєєва демонструє стильний зимовий лук в джинсах і кроп-топі

На фото співачка позує босоніж, так що вибирайте взуття, яка більше подобається: до такого луку відмінно підійдуть підбори, а якщо виберете кросівки або кеди, то максимально наблизитеся до звичного всім образу самої Дорофєєвої.

Пробуємо повторити: Надя Дорофєєва демонструє стильний зимовий лук в джинсах і кроп-топі

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Більше літніх образів від Дорофєєвої шукайте на знімках з Балі, де співачка з чоловіком нещодавно провели незабутню відпустку. Наприклад, фоловерів вразили фото коротких шортах на байку.

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