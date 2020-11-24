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Просто бомба! Кім Кардашьян в крихітному бікіні підкорила апетитними формами

Новость на русском → Вівторок 24 листопада 2020 18:18
Просто бомба! Кім Кардашьян в крихітному бікіні підкорила апетитними формами Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка приміряла новий образ

Кім Кардашьян останнім часом просто засипала мережу стильними і соковитими образами. Зірка днями приміряла крихітну міні-спідницю, а раніше демонструвала своє тіло в облягаючих боді. А тепер вирішила піти ще далі, з'явившись перед публікою в крихітних стрінгах і бюстгальтері, що ледь прикривав її пишні груди.

Просто бомба! Кім Кардашьян в крихітному бікіні підкорила апетитними формами
Кім в бікіні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім сидить на дивані посеред своєї значних розмірів вбиральні, злегка прогнувшись таким чином, щоб її тонка талія, а також видатні стегна і груди були виставлені в найкращому світлі. Образ доповнили яскравий макіяж і зачіска з високою косою. "Рефлексую", - написала зірка під фото.

Фанати просто засипали спокусливі кадри Кім компліментами і палаючими емодзі. "Гаряче", "Вау", "Ти найкраща", "Як можна бути такою красивою", "Просто бомба!", "Кім, я люблю тебе", "Вау", - не перестають захоплюватися вони.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян постала в міні-сукні з хижим принтом, просто підірвавши мережу своєю красою. Шанувальники вважають, що 40-річна зірка стає тільки гарнішає з кожним днем.

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