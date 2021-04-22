Просто картинка: інсайдер розповів, якими насправді були стосунки у Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

Раніше в мережі ходили розмови, що причиною розставання послужила невірність Алекса, який нібито закрутив інтернет-роман. Але тепер точно відомо, що Дженніфер була ініціатором розриву через цілу "масу невирішених питань" між ними.

Як запевняє джерело, якого видання People назвало "другом Дженніфер", співачка більше не могла довіряти Алексу. І факт зради був не так важливий. "Була зрада чи ні, не має значення. Вона не потерпить почуття страху, що це може статися, що витає в повітрі між ними", - сказав інсайдер.

Пара тільки здавалася щасливою (фото: instagram.com/jlo)

Також стало відомо, що ідеальні стосунки пари, які були широко розтиражовані в соцмережах - всього лише картинка, як часто буває в сучасному суспільстві. Насправді Дженніфер була вельми нещасною і думала, що не в її інтересах залишатися з Алексом.

Проте, схоже, колишні кохані дійсно мають намір зберегти хороші відносини. "Дженніфер і раніше бувала в таких складних ситуаціях. Вона не з тих, хто сидить і плаче. Діти роблять її найщасливішою. У неї все добре", - заспокоїв інсайдер всіх шанувальників.