Просто картинка: инсайдер рассказал, какими на самом деле были отношения у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Ранее в сети ходили разговоры, что причиной расставания послужила неверность Алекса, который якобы закрутил интернет-роман. Но теперь точно известно, что Дженнифер была инициатором разрыва из-за целой "массы нерешенных вопросов" между ними.

Как уверяет источник, которого издание People назвало "другом Дженнифер", певица больше не могла доверять Алексу. И факт измены был не так важен. "Была измена или нет, не имеет значения. Она не потерпит чувства страха, что это может произойти, витающего в воздухе между ними", - сказал инсайдер.

Пара только казалась счастливой (фото: instagram.com/jlo)

Также стало известно, что идеальные отношения пары, которые были широко растиражированы в соцсетях - всего лишь картинка, как часто бывает в современном обществе. На самом деле Дженнифер была весьма несчастной и думала, что не в ее интересах оставаться с Алексом.

Тем не менее, похоже, бывшие возлюбленные действительно намерены сохранить хорошие отношения. "Дженнифер и раньше бывала в таких сложных ситуациях. Она не из тех, кто сидит и плачет. Дети делают ее самой счастливой. У нее все хорошо", - успокоил инсайдер всех поклонников.