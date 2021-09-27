"Просто картинка": Каменських в бікіні розохотила мережу "королівським шльопом" від Потапа

Настя Каменських - дівчина розкута, і не соромиться демонструвати свої форми на камеру. Вона зізнається, автором її найгарячіших знімків є коханий чоловік Потап. Артистку часто дорікають тим, що вона показує занадто відверті кадри і зловживає "оголенкою". Втім, співачка до критики ставитися спокійно і не звертає на неї уваги.

Так, на сторінці Насті в Instagram з'явилися чергове спекотне фото з чоловіком, що сколихнуло мережу.

Фото явно було зроблено під час спільного відпочинку подружжя. На знімку Настя позує в білосніжному бікіні, спираючись на стійку, а Потап в цей час "замахнувся", ніби бажаючи доторкнутися до пружних випнутих сідниць дружини.

Думки шанувальників кардинально розділилися. Одні з гумором відреагували на знімок і захопилися фігурою Насті, залишивши для неї компліменти. Деякі навіть згадали рядок з пісні групи MOZGI - "Девчонка".

Потап і Настя Каменських розбурхали мережу грайливим фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Вирішив відшльопати Настю?

Вже ніби чую "хлоп"

Справжній королівський шльоп. Треба ще фото під час і після

Пощастило Потапці

Ваша фігура, Настя, це щось з чимось! Просто картинка!

Ось це жінка

Настя бомба

Частина фоловерів заявили, що вважають знімок вульгарним і припустили, що незабаром пара і зовсім буде постити контент для дорослих.