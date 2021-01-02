Просто красуня: Лілія Ребрик у стильному вбранні розповіла, як розвантажитися після новорічних застіль

Лілія Ребрик обожнює ділитися з фоловерами смачними рецептами, наприклад, нещодавно вона нагодувала дітей і чоловіка імбирним печивом. Вся сім'я весело провела вечір за випічкою.

Рецепт імбирних чоловічків від Лілії можна знайти тут.

Правда, якщо довго "сидіти" на такій їжі, можна набрати зайві кіло - і потім не впізнати себе в дзеркалі. Так що ведуча цього разу поділилася рецептом розвантажувальної страви.

Ведуча запостила знімок в довгому худі біля ялинки. Вона закинула ноги в кросівках і весело сміється. Мабуть, свята пройшли добре.

"Що ви, вже з'їли олів'є, шубу і бутерброди з червоною ікрою? Є кілька днів, щоб "перепочити" перед наступним святом! Тому пропоную терміново влаштувати собі розвантажувальні дні", - Лілія порадила фанатам розвантажити шлунок.

Для цього у неї знайшовся чудовий рецепт.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Побалуйте себе після майонезно-алкогольно-шоколадних днів лимонним супом з індичкою", - написала Лілія і пообіцяла, що готується страва дуже легко.

"Інгредієнти:

2 крила або 1 невелика гомілка індички

лавровий лист, 1 шт.

чорний перець горошинами, 7 шт.

лимон, 1 шт.

середня цибулина, 1 шт.

морква середня, 2 шт.

селера, 2 шт.

біле сухе вино, 70 мл

заморожений зелений горошок, 200 гр

сіль і мелений перець за смаком

масло

Спосіб приготування:

1. Крильця, лавровий лист, перець горошинами покладіть в каструлю і залийте 1,8 л води. Доведіть до кипіння і варіть, поки м'ясо не стане м'яким (це десь годину).

2. Зріжте з лимона 4-5 довгих смужок цедри. Видавите 1 ст. л. лимонного соку і відставте в сторону. Моркву, селеру і цибулю наріжте кубиками. 2 ст. л. олії розігрійте в каструлі з товстим дном.

3. Покладіть туди овочі і смажте, перемішуючи, десь 7-8 хвилин, щоб з'явилася золота скоринка.

4. Далі додають до овочів цедру, лимонний сік і вино. Готуємо, помішуючи, ще близько 2-3 хвилин.

5. З бульйону виймаємо м'ясо, вливаємо бульйон до овочів і варимо ще 15 хвилин. М'ясо відокремлюємо від кісток і нарізаємо на шматочки.

6. М'ясо та горошок додаємо до супу і варимо ще 5 хвилин.

7. Коли суп готовий, дістаємо з нього шматочки цедри. А кожну порцію прикрашаємо часточкою лимона.

Кілька моментів:

Оскільки в супі є лимон, то на кілька днів його не розтягнути. Краще приготувати і відразу їсти!

І ще - якщо замороженого горошку немає, можете взяти консервованої, але НЕ варіть його, а додайте у вже готовий суп.

Фанати подякували ведучу за корисний рецепт і назвали її просто красунею.

Нагадаємо, крім рецептів страв, у Ребрик є також рецепт гарного настрою. Що робити, якщо всі раздражает.