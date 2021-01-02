Просто красотка: Лилия Ребрик в стильном наряде рассказала, как разгрузиться после новогодних застолий

Лилия Ребрик обожает делиться с фолловерами вкусными рецептами, например, недавно она накормила детей и мужа имбирным печеньем. Вся семья весело провела вечер за выпечкой.

Рецепт имбирных человечков от Лилии можно найти здесь.

Правда, если долго "сидеть" на печенье, можно набрать лишние кило - и потом не узнать себя в зеркале. Так что ведущая на этот раз поделилась рецептом разгрузочного блюда.

Ведущая запостила снимок в длинном худи возле елки. Она закинула ноги в кроссовках и весело смеется. Видимо, праздники прошли хорошо.

"Что вы, уже съели оливье, шубу и бутерброды с красной икрой? Есть несколько дней, чтобы "передохнуть" перед следующим праздником! Поэтому предлагаю срочно устроить себе разгрузочные дни", - Лилия посоветовала фанатам разгрузить желудок.

Для этого у нее нашелся замечательный, просто целебный, по ее словам, рецепт.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Побалуйте себя после майонезно-алкогольно-шоколадных дней лимонным супом с индейкой", - написала Лилия и пообещала, что готовится блюдо очень легко.

"Ингредиенты:

2 крыла или 1 небольшая голень индейки

лавровый лист, 1 шт.

черный перец горошинами, 7 шт.

лимон, 1 шт.

луковица средняя, 1 шт.

морковь средняя, 2 шт.

сельдерей, 2 шт.

белое сухое вино, 70 мл

замороженный зеленый горошек, 200 гр

соль и молотый перец (по вкусу)

масло

Способ приготовления:

1. Крылышки, лавровый лист, перец горошинами положите в кастрюлю и залейте 1,8 л воды. Доведите до кипения и варите, пока мясо не станет мягким (это где-то час).

2. Срежьте с лимона 4-5 долгих полосок цедры. Видавите 1 ст. л. лимонного сока и отставьте в сторону. Морковь, сельдерей и лук нарежьте кубиками. 2 ст. л. масла разогрейте в кастрюле с толстым дном.

3. Положите туда овощи и жарьте, перемешивая, где-то минут 7-8, чтобы появилась золотая корочка.

4. Далее добавляют к овощам цедру, лимонный сок и вино. Готовим, помешивая, еще около 2-3 минут.

5. Из бульона винимаем мясо, а сам бульон вливаем к овощам и варим еще 15 минут. Мясо отделяем от костей и нарезаем на кусочки.

6. Мясо и горошек добавляем к супу и варим еще 5 минут.

7. Когда суп готов, достаем из него кусочки цедры. А каждую порцию украшаем долькой лимона.

Несколько моментов:

Поскольку в супе есть лимон, то на несколько дней его не растянуть. Лучше приготовить и сразу есть!

И еще - если горошка замороженного нет, можете взять консервированной, но НЕ варите его, а добавьте в уже готовый суп.

Фанаты поблагодарили ведущую за полезный рецепт и назвали ее просто красоткой.

Напомним, помимо рецептов еды, у Ребрик есть также рецепт хорошего настроения. Что делать, если все раздражает.