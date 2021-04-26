Просто сяє! Осадча в розкішній сукні на "Голосі країни 2021" підкорила красою і підігріла чутки про себе
Суперфінал " Голосу країни 2021" приніс перемогу Наді Дорофєєвій і її підопічному Сергій Лазановському - дебют співачки на дорослому проекті в якості зіркового тренера виявився більш ніж успішним. Беззмінні ведучі шоу Катя Осадча і Юрій Горбунов розділили з переможцями їх тріумф. А заодно і змусили говорити про себе знову, адже шанувальники ведучої небезпідставно підозрюють, що вона чекає третю дитину.
Неділя у Каті і Юрія була насичена. Спочатку вони вирушили в один з київських храмів святити котики і привітали шанувальників зі святом. Потім поспішили в знімальний павільйон готуватися до суперфіналу Голосу країни 2021 і стали ділитися фоторепортажем в Instagram.
Юрій показав фото із закулісся, на якому шанувальники помітили кругленький животик його дружини, а заодно оцінили і розкішне вбрання, в якому ведуча з'явилася на екрані.
Юрій показав фото з дружиною із закулісся (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шикарний образ Каті не залишився непоміченим. Вона весь вечір блищала в довгій чорній сукні з розкішним декольте, інкрустованим камінням, блискучими срібними стразами з імітацією коштовного масивного намиста. Стилісти доповнили образ ведучої сережками-кільцями з камінням, уклали назад розпущене волосся і зробили макіяж з акцентом на очі.
Катя Осадча та Юрій Горбунов позували з переможцями (фото: instagram. com. kosadcha)
Від пильних поглядів шанувальників не сховався животик теледіви, але головні овації зірвало вбрання Каті.
- Катя вагітна?
- Мені одній здається, що Катя в положенні?
- Вагітна
- Та вагітна вона. Видно ж
- Катя просто королева!
- У Каті дуже гарне плаття
- Катя! Та Ви просто сяєте!
- Справжня королева
Також Катя і Юрій не могли не зробити селфі в компанії переможців - щасливого Сергія Лазановског і його зіркового тренера Наді Дорофєєвої.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Тіна Кароль залишає крісло тренера проекту Голос країни.