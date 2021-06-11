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Просто і спокусливо: Кім Кардашьян підкорила формами в "невидимому " топі

Автор: Lite

Кім Кардашьян показала безпрограшне поєднання, яке варто взяти до уваги всім модницям цього літа.

Новий пост екс-дружини Каньє Уеста зібрав, як завжди, масу емоцій.

Кім Кардашьян позує у себе вдома, роблячи селфі в дзеркалі. Вона вибрала цього разу ультрамодний літній лук: блакитні джинси-"веренки" з високою посадкою, а також бежевий топ, який практично повністю злився з відтінком її шкіри. Доповнили картину яскравий макіяж і укладка хвилею.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка виглядає ефектно і стильно, зібравши масу захоплених коментарів. "Вау", "Вогонь", "Виглядаєш супер", "Вау, чудова, прекрасна, красива", - милуються послідовувачі знаменитості.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян, яка переживає не найлегший період, повернулася до активних постів в мережі, де завжди знаходить підтримку. До слова, таким чином, вона повідомила світу, що вже пробачила Каньє Уеста. Теледіва зворушливо привітала його з днем народження, сказавши, що буде любити його вічно.

У той же час в мережі активно обговорюються нові відносини репера з Іриною Шейк.

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Новини України Кім КардашянКанье УэстІрина Шейк