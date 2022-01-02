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"Просто диво!" Єфросиніна викликала фурор рідкісним фото дочки у відвертому вбранні і відео з сином

Автор: Styler

Маша Єфросиніна нещодавно зізналася, що в Україну з Канади повернулася її дочка Нана. Дівчинка закінчила коледж екстерном і поспішила до рідних і близьких. Новий рік 17-річна Нана відзначила в колі сім'ї.

Рідкісне фото з дівчиною яка уникає публічності, її зіркова мама показала в Instagram. Також вона опублікувала кумедне відео з сином Олександром.

"Дивно, що після такого перенасиченого активністю року, не хотілося в новорічну ніч під ковдру з тазом олів'є! Дуже хотілося близьких людей поруч і красиву вечерю ... Зголосився допомагати з підготовкою тільки мій Олександр", - розповіла Маша.

"Отже, оператор і режисер нашого home video – Саша. Ідея і монтаж - Маша. Дивний шум на задньому плані - Тимур на біговій доріжці", - розсекретила всіх учасників знімального процесу ведуча.

Знаменитість встигла не тільки накрити святковий стіл, але і в перервах між підготовкою потанцювати з сином і навіть розповісти про приготування незвичайної для наших широт страви – соусу гуакамоле.

Ролик вийшов теплим і душевним, а закінчився перетворенням Маші, яка показала свій образ для новорічної ночі.

Підписники ведучої прийшли в захват т трепетних сімейних моментів в кадрі.

  • Які ж ви класні
  • Так мило! Турботливий син і найкращий помічник!
  • Такі моменти залишаються в пам'яті дітей на все життя!
  • Це так душевно
  • Які прекрасні ці миті
  • Ви прекрасні всі всім

Також Єфросиніна опублікувала веселе фото з сім'єю і друзями за святковим столом. У центрі можна побачити її 17-річну дочку Нану в чорній сукні з відвертим декольте.

Маша показала рідкісне фото 17-річної доньки в сукні з глибоким декольте (фото:instagram.com/mashaefrosinina)

Поруч з дівчиною - її тато, брат і мама в блискучому платті глибокого синього відтінку.

"Сім'я і близькі, що ще потрібно? І не тільки в новорічну ніч", – підписала фото Маша. Шанувальники не пройшли повз яскравого кадру.

  • Ох у Нани декольте!
  • Нана дуже красива дівчинка!
  • Яка гарна Нана! Справжня леді
  • Яка красива у Вас дочка - диво
  • Нана неймовірно красивою дівчиною виросла! Взяла від вас з Тимуром все тільки найкраще!
  • Нана красуня

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна вразила сміливим образом на світському заході.

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Маша Єфросиніна