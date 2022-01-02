"Просто диво!" Єфросиніна викликала фурор рідкісним фото дочки у відвертому вбранні і відео з сином

"Дивно, що після такого перенасиченого активністю року, не хотілося в новорічну ніч під ковдру з тазом олів'є! Дуже хотілося близьких людей поруч і красиву вечерю ... Зголосився допомагати з підготовкою тільки мій Олександр", - розповіла Маша.

"Отже, оператор і режисер нашого home video – Саша. Ідея і монтаж - Маша. Дивний шум на задньому плані - Тимур на біговій доріжці", - розсекретила всіх учасників знімального процесу ведуча.

Знаменитість встигла не тільки накрити святковий стіл, але і в перервах між підготовкою потанцювати з сином і навіть розповісти про приготування незвичайної для наших широт страви – соусу гуакамоле.

Ролик вийшов теплим і душевним, а закінчився перетворенням Маші, яка показала свій образ для новорічної ночі.

Підписники ведучої прийшли в захват т трепетних сімейних моментів в кадрі.

Які ж ви класні

Так мило! Турботливий син і найкращий помічник!

Такі моменти залишаються в пам'яті дітей на все життя!

Це так душевно

Які прекрасні ці миті

Ви прекрасні всі всім

Також Єфросиніна опублікувала веселе фото з сім'єю і друзями за святковим столом. У центрі можна побачити її 17-річну дочку Нану в чорній сукні з відвертим декольте.

Маша показала рідкісне фото 17-річної доньки в сукні з глибоким декольте (фото:instagram.com/mashaefrosinina)

Поруч з дівчиною - її тато, брат і мама в блискучому платті глибокого синього відтінку.

"Сім'я і близькі, що ще потрібно? І не тільки в новорічну ніч", – підписала фото Маша. Шанувальники не пройшли повз яскравого кадру.