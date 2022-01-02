"Просто загляденье!" Ефросинина вызвала фурор редким фото дочки в откровенном наряде и видео с сыном

"Удивительно, что после такого перенасыщенного активностью года, не хотелось в новогоднюю ночь под одеяло с тазом ольвье! Очень хотелось близких людей рядом и красивый ужин…Вызвался помогать с подготовкой только мой Александр", - рассказала Маша.

"Итак, оператор и режиссер нашего home video – Саша. Идея и монтаж – Маша. Странный шум на фоне - Тимур на беговой дорожке", - рассекретила всех участников съемочного процесса ведущая.

Знаменитость успела не только накрыть праздничный стол, но и в перерывах между подготовкой потанцевать с сыном и даже рассказать о приготовлении необычного для наших широт блюда – соуса гуакамоле.

Ролик получился теплым и душевным, а закончился преображением Маши, которая показала свой образ для новогодней ночи.

Подписчики ведущей пришли в восторг т трепетных семейных моментов в кадре.

Какие же вы классные

Так мило! Заботливый сын и лучший помощник!

Такие моменты остаются в памяти детей на всю жизнь!

Это так душевно

Как прекрасны эти мгновения

Вы прекрасны все всем

Также Ефросинина опубликовала веселое фото с семьей и друзьями за праздничным столом. В центре можно увидеть ее 17-летнюю дочь Нану в черном платье с откровенным декольте.

Маша показала редкое фото 17-летний дочки в платье с глубоким декольте (фото:instagram.com/mashaefrosinina)

Рядом с девушкой – ее папа , брат и мама в блестящем платье глубокого синего оттенка.

"Семья и близкие, что еще нужно? И не только в новогоднюю ночь", – подписала фото Маша. Поклонники не прошли мимо яркого кадра.