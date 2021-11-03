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Протилежність Джолі: Бред Пітт почав зустрічатися з відомою актрисою

Автор: RBC.UA

За повідомленнями західних ЗМІ, у оскароносного актора Бреда Пітта нова дівчина. І її обличчя багатьом вже знайоме.

Примітно, що зовні вона є протилежністю екс-дружини актора - Анджеліни Джолі.

Нова ймовірна жінка Пітта - актриса, модель і бізнесвумен Ліза Стеллі, яка раніше перебувала в шлюбі з сином відомого музиканта Оззі Осборна Джеком. Чутки про роман зірки з'явилися днями, і спровокувала їх спільна поява пари в ресторані готелю Bel Air. За словами інсайдерів, в закладі закохані поспішила усамітнитися в VIP-залі, а після романтичної вечері поїхали в одній машині.

Нова ймовірна дівчина Пітта (фото: instagram.com/lisastelly)

З Джеком модель розлучилася в 2019 році. У Стеллі є три дочки від цього шлюбу: 9-річна Перл, 6-річна Енді і 3-річна Мінні. Останнім серйозним захопленням Бреда була модель Ніколь Потуральскі. Правда, роман пари тривав всього кілька місяців. Ніколь, яка під час відносин з Піттом була заміжня, повернулася до колишнього життя. Після розставання вона деякий час робила загадкові пости з відсиланням до екс-коханого.

Раніше ми писали про еволюцію стилю старшої дочки Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, яка мріяла стати хлопчиком.

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