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Противоположность Джоли: Брэд Питт начал встречаться с известной актрисой

Автор: RBC.UA

По сообщениям западных СМИ, у оскароносного актера Брэда Питта новая девушка. И ее лицо многим уже знакомо.

Примечательно, что внешне она является противоположностью экс-супруги актера - Анджелины Джоли.

Новая предполагаемая женщина Питта - актриса, модель и бизнесвумен Лиза Стелли, которая ранее состояла в браке с сыном известного музыканта Оззи Осборна Джеком. Слухи о романе звезды появились на днях, и спровоцировало их совместное появление пары в ресторане отеля Bel Air. По словам инсайдеров, в заведении влюбленные поспешила уединиться в VIP-зале, а после романтического ужина уехали в одной машине.

Новая предполагаемая девушка Питта (фото: instagram.com/lisastelly)

С Джеком модель развелась в 2019 году. У Стелли есть три дочери от этого брака: 9-летняя Перл, 6-летняя Энди и 3-летняя Минни. Последним серьезным увлечением Брэда была модель Николь Потуральски. Правда, роман пары продлился всего несколько месяцев. Николь, которая во время отношений с Питтом была замужем, вернулась к прежней жизни. После расставания она некоторое время делала загадочные посты с отсылкой к экс-возлюбленному.

Ранее мы писали про эволюцию стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчиком.

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