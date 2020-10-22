Смажте мене: Володимир Остапчук знайшов оригінальний спосіб порозумітися з хейтерами

Володимир Остапчук, який нещодавно одружився вдруге і зараз відпочиває зі своєю новоспеченою дружиною в Туреччині, схоже, втомився від хейта в свою сторону. Ведучий придумав спосіб примирення з недоброзичливцями, він запропонував... придумати про нього жарт і навіть пообіцяв заплатити найдотепнішому жартівникові.

Володимир Остапчук вирішив повеселитися (фото: instagram.com/vova_ostapchuk/)

"Мій пост для хейтеров. Любі мої, голубчики, хом'ячки мої, хейтеры, спасибі вам величезне! Ви так мені допомагаєте в житті, ви навіть не уявляєте!

Якби я кожен раз слухав ваші "поради", брав близько до серця "нічого не вийде", "та куди тобі", "ой, та хто він, такий-сякий", я б досі був преподом іноземних мов у УНУСе (це реальний ВУЗ в Умані), хоча моя мама точно була б задоволена. І тому я хочу, щоб ви всі разом "просмажили" Остапчука. Напиши жарт про мене (не просто - "ти г@вно", а саме жарт) та отримай 100 $!", - написав сведучий свої умови злісним фоловерам і навіть навів приклад, як це зробити, а ще уточнив, що бути хейтером, щоб "смажити" його, - зовсім необов'язково.

Шанувальники відразу ж почали писати свої жарти про улюбленого ведучого в секції коментарів.

Нагадаємо, що Володимир з радістю ділиться фото і відео з весілля, що тільки минуло і не приховує, що не може повірити власному щастю.