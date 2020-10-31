У прозорому боді і з Дракулою: Каменських з Потапом розбурхали яскравими образами на Хеллоуїн

Парочка влаштувала ефектний святковий фотосет
Настя Каменських і Потап регулярно радують шанувальником цікавим контентом в соцмережах. Парока не змогла обійти увагою найстрашніше свято року – Хелловін і, звичайно ж, грунтовно підготувалася. Репер і співачка вибрали ефектні образи і костюми – Потап став Дракулою, а Настя – Санта Муерте.
Парочка опублікувала яскравий фотосет в Instagram. Настя з'явилася в прозорому боді та шовковому халаті, на голові – об'ємний яскравий вінок з квітами та вуаллю і відповідний образу макіяж. Потап приміряв на себе образ Дракули – з іклами і кривавими патьоками на губах, в капелюсі-циліндрі і мантії.
Потап і Настя показали ефектні образи на Хеллоуїн (фото: instagram.com/kamenskux)
У підпису до "страшних" фото співачка побажала шанувальникам щасливого Хеллоуїна і попросила їх показати свої святкові образи. Фолловери зірки скупали ефектну і артистичну парочку в компліментах.
До речі, Настя показала, як "кинула" ножа в голову Потапу-Дракулы. Кумедне відео розвеселило мережу.