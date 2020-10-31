У прозорому боді і з Дракулою: Каменських з Потапом розбурхали яскравими образами на Хеллоуїн

Настя Каменських і Потап регулярно радують шанувальником цікавим контентом в соцмережах. Парока не змогла обійти увагою найстрашніше свято року – Хелловін і, звичайно ж, грунтовно підготувалася. Репер і співачка вибрали ефектні образи і костюми – Потап став Дракулою, а Настя – Санта Муерте.

Парочка опублікувала яскравий фотосет в Instagram. Настя з'явилася в прозорому боді та шовковому халаті, на голові – об'ємний яскравий вінок з квітами та вуаллю і відповідний образу макіяж. Потап приміряв на себе образ Дракули – з іклами і кривавими патьоками на губах, в капелюсі-циліндрі і мантії.

Потап і Настя показали ефектні образи на Хеллоуїн (фото: instagram.com/kamenskux)

У підпису до "страшних" фото співачка побажала шанувальникам щасливого Хеллоуїна і попросила їх показати свої святкові образи. Фолловери зірки скупали ефектну і артистичну парочку в компліментах.

Настя дуже органічна в цьому образі, красуня

Прикольні

Класні

Класна пара. Настя прям неймовірно красива і сексуальна

Класна парочка. Дракула вогонь

Яка чудова хелловінська сімейна вечірка

Фотки шедевр

Круті образи

Сексі парочка. Містер і місіс Хеллоуїн

Красені

До речі, Настя показала, як "кинула" ножа в голову Потапу-Дракулы. Кумедне відео розвеселило мережу.