В прозрачном боди и с Дракулой: Каменских с Потапом взбудоражили яркими образами на Хэллоуин

Настя Каменских и Потап регулярно радуют поклонником интересным контентом в соцсетях. Парока не смогла обойти вниманием самый страшный праздник в году – Хэллоуин и, конечно же, основательно подготовилась. Рэпер и певица выбрали эффектные образы и костюмы – Потап стал Дракулой, а Настя – Санта Муэрте.

Парочка опубликовала яркий фотосет в Instagram. Настя предстала в прозрачном боди и шелковом халатике, на голове – объемный яркий венок с цветами и вуалью и соотвествующий образу макияж. Потап примерял на себя образ Дракулы – с клыками и кровавыми подтеками на губах, в шляпе-цилиндре и мантии.

Потап и Настя показали эффектные образы на Хэллоуин (фото: instagram.com/kamenskux)

В подписи к "страшным" фото певица пожелала поклонникам счастливого Хэллоуина и попросила их показать свои праздничные образы. Фолловеры звезды искупали эффектную и артистичную парочку в комплиментах.

Настя очень органична в этом образе, красавица

Прикольные

Классные

Классная пара. Настя прям невероятно красива и сексуальна

Классная парочка. Дракула огонь

Какая чудесная хэллоуинская семейная вечеринка

Фотки шедевр

Крутые образы

Секси парочка. Мистер и миссис Хэллоуин

Красавцы

Кстати, Настя показала, как "метнула" нож в голову Потапу-Дракуле. Забавное видео развеселило сеть.