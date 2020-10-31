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В прозрачном боди и с Дракулой: Каменских с Потапом взбудоражили яркими образами на Хэллоуин

Автор: Ольвия Агаркова

Парочка устроила эффектный праздничный фотосет

Настя Каменских и Потап регулярно радуют поклонником интересным контентом в соцсетях. Парока не смогла обойти вниманием самый страшный праздник в году – Хэллоуин и, конечно же, основательно подготовилась. Рэпер и певица выбрали эффектные образы и костюмы – Потап стал Дракулой, а Настя – Санта Муэрте.

Парочка опубликовала яркий фотосет в Instagram. Настя предстала в прозрачном боди и шелковом халатике, на голове – объемный яркий венок с цветами и вуалью и соотвествующий образу макияж. Потап примерял на себя образ Дракулы – с клыками и кровавыми подтеками на губах, в шляпе-цилиндре и мантии.

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Потап и Настя показали эффектные образы на Хэллоуин (фото: instagram.com/kamenskux)

В подписи к "страшным" фото певица пожелала поклонникам счастливого Хэллоуина и попросила их показать свои праздничные образы. Фолловеры звезды искупали эффектную и артистичную парочку в комплиментах.

  • Настя очень органична в этом образе, красавица
  • Прикольные
  • Классные
  • Классная пара. Настя прям невероятно красива и сексуальна
  • Классная парочка. Дракула огонь
  • Какая чудесная хэллоуинская семейная вечеринка
  • Фотки шедевр
  • Крутые образы
  • Секси парочка. Мистер и миссис Хэллоуин
  • Красавцы

Кстати, Настя показала, как "метнула" нож в голову Потапу-Дракуле. Забавное видео развеселило сеть.

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