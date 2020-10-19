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Ховали красеня: Влад Яма вперше публічно показав обличчя свого сина

Автор: Ольвія Агаркова

Хореограф взяв сина в помічники заради участі у новому розважальному шоу

Влад Яма довго і ретельно ховав від широкої громадськості обличчя сина Леона. Він із задоволенням і гордістю розповідав про хлопчика, але всі знімки з дитиною були зроблені з таких ракурсів, що шанувальники ніяк не могли розгледіти його! І ось, нарешті, настав час розкрити інтригу! Влад привів Леона як порадника і групу підтримки на шоу "Маскарад", де він займає крісло члена журі в команді Дмитра Монатіка (MONATIK).

Хлопчик зовсім не боявся камер і почувався розкуто, опинившись в центрі уваги. Він зачарував присутніх дитячою безпосередністю, а його гордий зірковий тато не зміг заплутати кмітливого малюка, хоч і зробив таку спробу.

Влад поділився тізером третього випуску за участю сина в Instagram і шанувальники тут же розхвалили хлопчика, нарешті розглянувши його обличчя.

  • Леона дебют
  • Нарешті!
  • Крутяк!
  • Лео найкласніший хлопець
  • З дебютом Леона на ТБ. Якого красеня ховали! Тепер зрозуміло, зараз накинуться зіркові наречені

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Скріншот відео: YouTube/Маскарад

До речі, Влад і Ліліана Яма хоч і обожнюють сина і навіть мріють про поповнення у сім'ї, але вміють знаходити час для двох.

Раніше Влад Яма і його дружина назвали головні принципи у вихованні сина і похвалилися його досягненнями.

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Новини України Влад Яма