Лякай першим: епатажний Mеlovin на "Танцях з зірками 2021" шокував Кухар

Mеlovin не з'явився в "голд румі", куди перед виступом приходили для бліц-інтерв'ю всі зіркові учасниці з парнерами, – боявся повернення панічних атак.

"Сьогодні останній день прийому антидепресантів, і я більше їх не п'ю",- заявив він у своїй візитці.

Mеlovin і Ліза Русіна танцювали сміливий експериментал під класичку (фото instagram.com/tanci1plus1)

Також співак розповів, чому не боїться бути неординарним і самовиражатися так, як вважає за потрібне.

"Я жив у булінгу з початку середньої школи. Епатаж пішов тоді, коли я пережив весь цей булінг. Не хочеш бути переляканим, лякай першим", - розповів про свій принцип Мел.

До слова, партнерка артиста, Єлизавета Русіна, боялася зустрічі зі співаком, але побоювання її були марні.

"Я боялася. Мені багато про нього наговорили. Мел зняв окуляри, і він звичайний хлопець, у якого купа своїх проблем. Він епатажний учасник, але наскільки вистачить його епатажу... " - поділилася своїм враженням від зустрічі з неординарною молодою зіркою його партнерка.

Mеlovin вразив зухвалою витівкою після першого танцю на головному паркеті країни

Пара станцювала на паркеті зухвалий експериментал, а після виступу Mеlovin вирішив піднести особливий подарунок для Катерини Кухар. Він презентував їй красиву коробочку і заявив – всередині знаходиться живе серце.

Втім, артист не збрехав - епатажний подарунок не тільки не вразив Кухар, а навіть викликав у неї негативні емоції. Прима-балерина порадила віднести презент в музей анатомії і поставила артисту 3 бали.