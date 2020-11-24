Нехай мене зіб'є машина: Різатдінова зізналася, що думала про суїцид

Українська спортсменка зізналася, що її відвідували думки про самогубство

Українська чемпіонка Ганна Різатдінова пройшла нелегкий шлях до своїй спортивній кар'єрі. Їй довелося відмовитися від багатьох розваг та перших побачень в юності. У програмі "Зоряний шлях" на телеканалі "Україна" спортсменка поділилася своїми переживаннями і розповіла про юнацтво.

"Це було самопожертву, я відмовилася від особистого життя і від друзів, – зізналася Різатдінова.

Ганна Різатдінова могла не потрапити у великий спорт. У майбутньої олімпійської чемпіонки була зайва вага і широкуваті плечі.

"У мене вдома стежили за тим, що я їла. Кожен мій грам був на рахунку і обговорювалося всією сім'єю", - розповіла Ганна.

Також, за словами Анни, з дитинства у неї були ноги колесом і тільки її тренер Ірина Дерюгіна допомогла їй впоратися з цим комплексом.

"Було вкрай складно. У моєму особистому щоденнику можна прочитати такі записи, що, судячи з них, чесно кажучи, дитині потрібно було звернутися до психолога. Тому що я молила Бога про те, щоб у мене якось подовжилися ноги, щоб я сподобалася Ірині Іванівні. Часом доходило до маразму", - згадує олімпійська чемпіонка.

Заради спорту Ганна Різатдінова відмовилася від дитинства і юності. І траплялися такі моменти, коли майбутня чемпіонка не витримувала напруги і навіть думала про самогубство.

"У мене нічого не було, крім спорту. Я пам'ятаю, як столу на пішохідному переході і думала: "Господи, може нехай мене зараз зіб'є машина", - поділилася Різатдінова.

Як ми раніше писали, Ганна Різатдінова дала відверте інтерв'ю Андре Тану.