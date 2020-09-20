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Пишногруда Памела Андерсон роздражнила мережу пікантними фото на кухні

Автор: Марина Настевич

Актриса спокусливо позувала в мереживній білизні

Відома американська актриса і фотомодель Памела Андерсон - живий доказ того, що в будь-якому віці можна виглядати приголомшливо і випромінювати сексуальність. 53-річна зірка фільму "Рятувальники Малібу" регулярно балує шанувальників відвертими і чуттєвими знімками.

Так, знаменитість поділилася в Instagram серією пікантних кадрів, зроблених на кухні, на яких вона постала в досить гарячому образі.

На чорно-білих фото пишногруда Памела позує в напівпрозорих міні-шортиках і мереживному топі білого кольору, які вона доповнила чорними туфлями-човниками на шпильці.

Спекотна блондинка відображена, коли стояла біля плити ізаглядала в шафки, при цьому вона вигідно демонструє свої апетитні форми. Після чого Андерсон сіла на стіл з чашкою чаю в руках, а ноги ефектно поставила на табурет.

53-річна Памела Андерсон приголомшила відвертими фото на кухні (фото: instagram.com/pamelaanderson)

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"Я люблю дні, які елегантні, грайливі, повні веселощів, починаючи з ранкового чаю. Я занурююся в мрійливу медитацію і мою версію чуттєвої йоги -
все відразу", - поділилася зірка Playboy.

Користувачі мережі зійшли з розуму від захоплення при вигляді такої краси і засипали актрису лайками і захопленими відгуками.

Нагадаємо, взимку цього року Памела Андерсон розійшлася зі своїм п'ятим чоловіком Джоном Пітерсом, проживши з ним у шлюбі всього 12 днів. 52-річна зірка Playboy повідомила, що вони з 74-річним Пітерсом деякий час проведуть далеко один від одного.

До речі, 54-річна Сальма Хайєк у купальнику довела, що виглядає більш гаряче, ніж у молодості.

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