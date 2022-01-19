Намагалася відучити: Кеті Перрі розповіла, яка звичка Орландо Блума зводить її з розуму

Під час ефіру ведучі попросили зірку швидко назвати найгіршу звичку її знаменитого нареченого.

"Орландо любить користуватися зубною ниткою, про що, на жаль, багато хто забуває, тому у нього такі чудові зуби", - відповіла 37-річна Кеті.

Здавалося б, нічого прямо жахливого, однак проблема Перрі зі звичкою Блума полягає в тому, що він залишає свою нитку всюди.

"На моїй стороні ліжка, в машині, на кухонному столі. Я постійно кажу йому, що існують сміттєві відра", - поскаржилася співачка.

Кеті зізналася, яка поведінка коханого її жахливо бісить (фото: instagram.com/katyperry)

Ведучий шоу запропонував артистці самій привчити Орландо до викидання зубної нитки.

"Я зробила все, що могла", - жартома відповіла Кеті.