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Намагалася відучити: Кеті Перрі розповіла, яка звичка Орландо Блума зводить її з розуму

Автор: Марина Настевич

Американська співачка Кеті Перрі розкрила звичку свого нареченого, актора Орландо Блума, яка жахливо її дратує.

Артистка зробила визнання в рамках шоу Heart Breakfast з Джеймі Тікстон і Амандою Холден.

Під час ефіру ведучі попросили зірку швидко назвати найгіршу звичку її знаменитого нареченого.

"Орландо любить користуватися зубною ниткою, про що, на жаль, багато хто забуває, тому у нього такі чудові зуби", - відповіла 37-річна Кеті.

Здавалося б, нічого прямо жахливого, однак проблема Перрі зі звичкою Блума полягає в тому, що він залишає свою нитку всюди.

"На моїй стороні ліжка, в машині, на кухонному столі. Я постійно кажу йому, що існують сміттєві відра", - поскаржилася співачка.

Кеті зізналася, яка поведінка коханого її жахливо бісить (фото: instagram.com/katyperry)

Ведучий шоу запропонував артистці самій привчити Орландо до викидання зубної нитки.

"Я зробила все, що могла", - жартома відповіла Кеті.

Нагадаємо, Кеті Перрі і Орландо Блум стали батьками в серпні 2020 року. Малятко, яке стало першою дитиною для співачки і другим для актора, назвали Дейзі Дав. Нещодавно в мережі з'явилися фото, на яких можна добре розглянути обличчя дівчинки - маму з дитиною застали під час прогулянки по Лос-Анджелесу.

45-річний Блум також виховує 11-річного сина Флінна від моделі Міранди Керр. Весілля вони з Перрі поки відклали через пандемію.

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