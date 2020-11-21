Не намагайтеся його переробити: Ксенія Мішина зворушила тим, як вона бачить справжню любов

Ксенія Мішина не втомлюється шокувати своїх шанувальників. Не встигли вони відійти від гучного скандалу, коли "Холостячка" викрив у брехні одного з учасників, Назара Дзивульского. Виявилося, що чоловік відмовився від власного сина Платона, і мати хлопчика, Людмила була змушена ростити його одна. При цьому Назар позиціонував себе як уважний і турботливий батько. Актриса вирішила особисто прокоментувати те, що трапилося на сторінці свого микробога.

Тепер Мішина вирішила поділитися своїми роздумами на тему, що таке справжня любов.

"Стільки слів сказано про це. Стільки термінів. Її шукає кожен, потребує, людина і тварина, навіть кімнатні квіти віглядають краще, якщо поливають їх з любов'ю і добрим словом. На різних етапах ми приймаємо за любов різні прояви. Ніжність, увагу, прийняття, щедрість, а можемо навпаки не розпізнати прояв любові до нас. Шукаємо то в інших, чого зараз нам не дістає, а хочемо ділитися тим, що у нас в надлишку.

Але що ж це насправді? Чому ми так прагнемо бути в близькості з іншими?

Я не знаю відповідей на всі ці питання, але я точно знаю, що якщо хочеш отримати кохання, потрібно спочатку її віддати. Потрібно побачити, що потрібно твоєму партнерові, розпізнати його мову кохання. Любити в ньому все за те, що він є. Приймати і поважати, цінувати і не намагатися переробити. Спиратися не на сьогохвилинне стан, а на свій вибір. Кожен день робити вибір на користь любові", - поділилася Мішина.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

"Сподіваємося, що на проекті ви знайшли свою любов", "Так і є насправді, Ксю, ти неймовірна", "Дуже душевно", - поділилися своїми думками про визнання Ксенії її фанати.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина Ксенія показала сцену зі зґвалтуванням, під час якої з нею стався конфуз.