Не пытайтесь его переделать: Ксения Мишина растрогала тем, как она видит настоящую любовь

Ксения Мишина не устает шокировать своих поклонников. Не успели они отойти от громкого скандала, когда "Холостячка" уличила во лжи одного из участников, Назара Дзивульского. Оказалось, что мужчина отказался от собственного сына Платона, и мать мальчика, Людмила, вынуждена была растить его одна. При этом Назар позиционировал себя как внимательный и заботливый отец. Актриса решила лично прокомментировать случившееся на странице своего микробога.

Теперь Мишина решила поделиться своими размышлениями на тему, что такое настоящая любовь.

"Столько слов сказано об этом. Столько терминов. Ее ищет каждый, нуждается в ней и человек и животное и даже комнатные цветы цветут лучше, если поливают их с любовью и добрым словом. На разных этапах мы принимаем за любовь разные проявления. Нежность, внимание, принятие, щедрость, а можем наоборот не распознать проявление любви к нам. Ищем то в других, чего сейчас нам не достаёт , а делиться хотим тем, что у нас в избытке.

Но что же это на самом деле? Почему мы так стремимся быть в близости с другими?

Я не знаю ответов на все эти вопросы, но я точно знаю, что если хочешь получить любовь, сначала нужно ее отдать. Нужно увидеть, что нужно твоему партнеру, распознать его язык любви. Любить в нем все за то, что он есть. Принимать и уважать, ценить и не пытаться переделать. Опираться не на сиюминутное состояние, а на свой выбор. Каждый день делать выбор в пользу любви", - поделилась Мишина.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

"Надеемся, что на проекте вы нашли свою любовь", "Так и есть на самом деле, Ксю, ты невероятная", "Очень душевно", - поделились своими мыслями о признании Ксении ее фанаты.

Напомним, что "Холостячка" Ксения Мишина показала сцену с изнасилованием, во время которой с ней произошел конфуз.