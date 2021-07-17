Я навіть розплакалася: Даша Квіткова детально розповіла, як пройшли її пологи

На знімках, зроблених на останньому місяці вагітності, майбутня мама відображена на тлі світлої стіни. Вона повністю оголена, лише накинула зверху білосніжний халат зі шлейфом. Особливу увагу на кадрах зроблено на оголеному великому животі Квіткової.

Дружина Добриніна поділилася цікавою передісторією про те, що її масажистка точно передбачила, коли вона народить.

"Спочатку маленька передісторія: Я всю вагітність ходила на тайський масаж до однієї і тієї ж дівчини. Увечері 12-го я вирішила прийти до неї на 2-х годинний масаж, вона знала, куди натискати і що проминати, щоб стало легше. Після масажу вона встає, дивиться на мене і говорить:

- Думаю, що ви завтра народите.

- Дууууже сподіваюся на це.

- Почнеться все через години дві, ось побачиш. До ранку будете вже з сином.

Через півгодини у мене відходять води, через дві години починаються перейми, до ранку ми зустрічаємося з маленьким нашим", - розповіла Даша.

Вона зізналася, що зовсім не боялася перед пологами, адже у неї був потрібний настрій і підготовка.



"Чи боялася я перед пологами? Ні. І я щиро вважаю, що найголовніше - це настрій. Так, буде боляче, але цей біль набагато приємніше переживати в чудовому настрої. Коли ми виїхали в пологовий будинок, у мене тріпотіло серце. Ми з Микитою ніяк не могли повірити, що все дійсно трапиться в той день. Навіть пожартували, мовляв, кумедно буде, якщо ми втретє в пологовий будинок поїдемо", - зазначила Квіткова.

Даша Квіткова показала ніжні кадри "в положенні" і розкрила подробиці своїх пологів (фото: instagram.com/kvittkova)

Дівчина намагалася якомога довше обійтися без знеболювання, проте через кілька годин все ж вирішила зробити анестезію, так як у неї не вистачало сил.



"Коли почалися перейми, я ще не знала чи буду точно ставити епідуралку, хотіла терпіти, поки можу. І могла я довго. З 12:30 ночі до 5-ї ранку перейми були 99%, тому ми намагалися себе розважити. Танцювали, співали, знімали Тік-токи, багато говорили, дивилися різні передачі і дихала. Дихати - це головне, ні в якому разі не затримувати дихання, сподіваючись, що це вам полегшить біль від переймів. Дихаєте ви - потрапляє кисень вашій дитині. Тому спокійний вдих і такий же видих. До 5:00 ранку мене покинули сили. Мені здається, якби я поспала, мені б навіть анестезія не потрібна була, але сталося так, як сталося і я не шкодую", - відверто розкрила Даша.

За словами переможниці "Холостяка", самого уколу вона боялася більше, ніж пологів і навіть не стримала сліз.

"Епідуралка біль прибрала на 40-50% десь, але я хоча б змогла продовжувати терпіти. До речі, це був єдиний момент, який мене злякав і я навіть розплакалася. Зазвичай я не боюся уколів, а тут я прям зловила конкретну паніку і попросила лікаря бути "добрішим", він потім добрим голосом розповідав, наскільки серйозна у нього робота і чому він так сконцентрований. Чи боляче це? Ні. Просто неприємно, перейми болючіше. Боятися нічого", - поділилася новоспечена мама.

Ну а далі процес пішов активніше.



"О 9:35 ранку сталося повне розкриття. Думаю, ви чули, як це по відчуттях. Неначе сильно-сильно хочеш в туалет і все розпирає. Я точно знала, як буду тужитися і дихати, так як тиждень тренувалася:" - розповіла Квіткова.

Далі вона зазначила, що це лише перша частина розповіді і пізніше вона продовжить ділитися подробицями цієї хвилюючої події.

Даша також показала, як прикрасили кімнату до їх з малюком приїзду додому і поділилася першими враженнями від материнства. У кадр потрапив і маленький Лев, який солодко спить у кріслі-колисці.

Даша Квіткова з новонародженим сином приїхали додому (фото: instagram.com/kvittkova)

"Ми зараз на маленькій паніці, тому що для нас це все вперше, але з кожним днем все буде набагато легше. Чи є сили? Безперечно. Особливо коли ми дивимося в очі нашої маленької людини і розуміємо, заради чого все. Загалом, ми в стресі, до якого були готові, але ми неймовірно щасливі проживати кожну цю секунду в ролі батьків нашого синочка", - зізналася молода мама.