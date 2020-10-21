Засмучувалася і ображалася: Дурнєв розсекретив деталі гучного скандалу з Поляковою

Олексій Дурнєв за словом в кишеню не лізе, а його сміливі жарти і шпильки на адресу знаменитостей принесли журналісту величезну популярність на ТБ та в мережі. Так, він став гостем нового випуску програми 2POPODCAST і розповів про свої проекти, впізнаваність і особисті історії, пов'язані з іменами зірок. Зокрема, Олексій заговорив про публічну гучної сварку з Олею Поляковою.

Дурнєв згадав про конфлікт з Королевою ночі, який стався ще на початку його телекар'єри. Виявилося, що всьому виною стало провокаційне запитання Олексія Віктору Павлику, в якому він згадав ім'я Суперблодинки.

"Полякова засмучувалася, ображалася. Я якось запитав у Віктора Павлика: "Чому померла Уїтні Х'юстон, а Полякова не вмирає? Чому Господь забирає кращих?" Потім в наступний раз, коли я її побачив, вона каже: "Та йди ти на х*й". Це було прямо на "Телетріумфі". Я кажу: "Назвіться для початку перед інтерв'ю". А вона відповідає: "Ти не знаєш хто я?" Я кажу: "Ні". А вона: "А, ну іди ти на х*й!" Я тільки починав, а мені дзвонять з телеканалу "Інтер" гостьовий редактор: "Приходьте на програму "Розбір польотів". Ви ж телехам". Перший раз приходжу на телебачення, сідаю за стіл, ні сном, ні духом. А там Сергій Сосєдов сидить, Отар Кушанашвілі... І вони починають потихеньку так говорити: "А що Ви собі дозволяєте..." І тут світломузика, і через залу вбігає Оля Полякова, кричить: "Моя дочка підходить до мене і питає: "Мамо, а ти ж не помреш?" Після того, як подивилася твою, с*ка, програму". Я весь випуск просто мовчки сидів", - згадав Дурнєв.

Олексій Дурнєв розкрив подробиці скандалу з Олею Поляковою

Нагадаємо, що раніше Олексій Дурнєв зробив інтимне зізнання про секс і розповів, скільки дівчат у нього було.

До речі, Оля Полякова влаштувала словесу перепалку в прямому ефірі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим через скандал навколо свого харківського концерту.