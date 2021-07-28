Росте красенем: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала нові фото 4-річного сина від Джейсона Стетхема

"Деякі речі, які робили мене щасливим останнім часом", - написала Роузі. У галереї з'явилися кадри з сімейного пікніка, незвичайні інтер'єри, які модель любить продумувати до дрібниць, фото тварин, а також знімки 4-річного сина від голлівудського актора Джейсона Стетхема.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем разом вже більше 11 років (фото :instagram.com/rosiehw)

Хлопчик вже помітно підріс і знайшов свої захоплення. Так, він освоює верхову їзду, а ще обожнює природу. На фото він позує в одних шортах на тлі океану, а також сидить на хутряному килимі, дивлячись в бінокль. Як видно, зростає новий мандрівник. До слова, Джек, за словами Роузі, також дуже артистичний і часто зображує персонажів казок. Так що він може піти і по стопах свого батька.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала фото сина (фото: instagram.com/rosiehw)

Серед шанувальників пари Джек викликав жвавий інтерес. Багато з них відзначили, що хлопчик красивий, незважаючи на те, що його обличчя розгледіти на знімках складно. Роузі належить до того типу мам, які намагаються ховати дитину, поки вона сама не вирішить: хоче популярності чи ні.