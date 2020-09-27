Росте справжній чоловік: Влад Топалов розчулив зворушливим моментом з сином

Влад Топалов обожнює синочка Михайла (в родині хлопчика часто називають Майкл) та свою енергійну дружину Регіну Тодоренко, яка не звикла сидіти на місці. Співак часто публікує на сторінці в Instagram кадри з самими рідними і близькими, і ділитися з шанувальниками своїми міркуваннями, поглядами на життя і ставлення, особистою філософією, знаходячи відгук у підписників.

Так, Влад показав чорно-біле фото з сином на руках. Співак позує, стоячи спиною до фотографа, а хлопчик виглядає через плече тата. Влад цілує Майкла в скроню, а він міцно тримається за татове надійне плече. Знімок він супроводив топ-15 надихаючих цитат відомих людей про любов, щастя і життя.

Прихильники взяли на замітку мудрі слова, дбайливо зібрані Владом в єдиному пості, і захопилися фото тата і синочка.

Влад Топалов зворушив чорно-білим кадром з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Ви класний, щастя вам і вашому синочку

Неперевершено!

Фотографія і хлопчики на ній просто чудові. Щастя і терпіння вам

Добре, що ти знайшов своє щастя

Шикарно

Росте справжній чоловік

Це круто

До речі, Влад з сином залишилися вдома удвох, адже Регіна знову вирушила в подорож разом з командою "Орел і Решка" і зайнята на зйомках. Якось ведуча сказала, що бачить себе активною мамою і не збирається збавляти темпи, при цьому вона обожнює дітей і має намір народити чоловікові ще малюків.

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко показала щасливе фото з синочком Майклом.