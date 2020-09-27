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Растет настоящий мужчина: Влад Топалов умилил трогательным моментом с сыном

Автор: Ольвия Агаркова

Певец поделился вдохновляющими высказываниями о жизни и любви

Влад Топалов обожает сыночка Михаила (в семье мальчика часто называют Майкл) и свою энергичную жену Регину Тодоренко, которая не привыкла сидеть на месте. Певец часто публикует на странице в Instagram кадры с самыми родными и близкими и делиться с поклонниками своими рассуждениями, взглядами на жизнь и отношению, личной философией, находя отклик у подписчиков.

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Так, Влад показал черно-белое фото с сыном на руках. Певец позирует, стоя спиной к фотографу, а мальчик выглядывает из-за плеча папы. Влад целует Майкла в висок, а он крепко держится за папино надежное плечо. Снимок он сопроводил топ-15 вдохновляющих цитат известных людей о любви, счастье и жизни.

Поклонники взяли на заметку мудры слова, бережно собранные Владом в едином посте, и восхитились фото папы и сыночка.

Влад Топалов растрогал черно-белым кадром с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

  • Вы классный, счастья вам и вашему сыночку
  • Обалденно!
  • Фотография и мальчики на ней просто великолепны. Счастья и терпения вам
  • Хорошо, что ты нашел свое счастье
  • Шикарно
  • Растет настоящий мужчина
  • Это круто

К слову, Влад с сыном остались дома вдвоем, ведь Регина снова отправилась в путешествие вместе с командой "Орел и Решка" и занята на съемках. Как-то ведущая сказала, что видит себя активной мамой и не собирается сбавлять темпы, при этом она обожает детей и намерена родить мужу еще малышей.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко показала счастливое фото с сыночком Майклом.

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Новости Украины Влад Топалов