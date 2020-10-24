Розбірки і плітки: переможниця Холостяк-10 висловилася про шоу Холостячка і назвала фаворитів

Даша Ульянова поділилася думкою про Ксенію Мішину

Переможниця "Холостяк 10" Даша Ульянова активно розвиває соцмережі і спілкується з їх допомогою з шанувальниками. Вона з цікавістю спостерігає за подіями нового проекту "Холостячка", головною героїнею якого стала актриса і переможниця "Танців з зірками 2019" Ксенія Мішина. Перший випуск та знайомство з претендентами на руку і серце зірки серіалу "Кріпосна" так вразили Дарину, що вона вирішила виплеснути свої емоції на сторінці в Instagram.

Дівчину здолала ностальгія, вона відразу згадала про свою участь у проекті "Холостяк" і подумки повернулася в часи романтичних побачень і переживань, першого знайомства і трепету. Також Даша висловилася про холостячку Ксенію.

"Така красива, стримана і дуже позитивна дівчина. А які враження у вас викликала Ксенія? Чоловіки, звичайно, мене здивували. Я думала, що такі розборки і плітки можливі тільки у жінок. А ні, хлопці теж не відстають", - поділилася своїм відкриття дівчина.



⠀Мішина Ксенія дуже сподобалася Даші (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Особисто мене вразила авторська пісня від одного учасника і сподобалися хлопці, які проявили турботу не тільки до Ксюші, але і до її дитині. Хоча своїх дітей у мене немає, але я росла у великій родині і знаю, що один із шляхів до жіночого серця лежить через прийняття і любов до дитини. Це завжди заявочка на перемогу", - розкрила секрет Даша.

Нагадаємо, що раніше учасник проекту Холостячка здійснив екстравагантний вчинок прямо під час першого знайомства.