В розлученні завжди винні двоє: у екс-чоловіка Гросу розповіли свою версію розриву

Українська співачка Аліна Гросу оголосила про своє розлучення з бізнесменом Олександром Комковим. Як повідомила артистка, пара розлучилася ще пів року тому і цю інформацію приховували. Основною причиною розриву вона вважає, що у її ексчоловіка з'явилася інша жінка.

Однак близький друг Олександра Комкова спростував цю інформацію і висловив свої версії щодо розриву молодої пари. Про це телевізійний продюсер Дмитро Эбаноидзе розповів в інтерв'ю для Kliker.

Эбаноидзе був свідком на весіллі Гросу і Комова у 2019 році. Він давно дружить з бізнесменом і впевнений, що знає багато про сімейне життя свого друга.

"В Олександра був бізнес і стартап, пов'язаний з IT-сферою. Він заробив пристойну суму в досить молодому віці. Потім він закохався в красуню Аліну, яка вже в той час влаштувалася в Москві, і вклав увесь свій капітал у її творчість. Але, на жаль, прогорів", - зазначив продюсер.

Він додав, що Комкову довелося все починати з нуля і його врятувало те, що у нього залишилися зв'язки в IT-сфері.

"Розвиває кілька проєктів. Один великий з потенційним виходом на ринок США та деяких країн Європи. Загалом, рухається далі", - повідомив Эбаноидзе.

Він спростував слова Аліни Гросу про іншу жінку у Комкова і додав, що її саму підозрювали в романі з чоловіком задовго до того, як вона стала вільною жінкою.

"Ви знаєте, дружба чоловіків набагато сильніше зв'язку молодої сімейної пари, а я як його найближчий друг не чув, щоб він їй зрадив. Мені здається, це в ній говорить образа, що не виходило щось в сімейних відносинах. Вона теж не довго переживала, раз їй приписують роман із середнім актором, який брав участь у її кліпах, коли вона ще була не вільна. Кліпах з тактильними контактами. І буде зніматися у нього в кіно. Диму, як ми знаємо, без вогню не буває", - заявив Эбаноидзе.

Він зазначив, що не хоче очорнити Аліну Гросу ні в якому разі та вважає, що у розставанні завжди є вина обох.

"Олександр достойний чоловік, з хорошою і робочою головою на плечах і при відмінному вихованні. До того ж відмінний друг! За винятком, що через величезну завантаженість у своїх проєктах, не може знайти 3 дні на парубочий вечір до свого друга. Але це говорить про його зрілий підхід до життя. Такі чоловіки завжди мають попит у слабкої статі, але впевнена у собі жінка завжди знає, як цим керувати та створювати щастя", - резюмував продюсер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гросу розповіла про жінку, до якої пішов її колишній чоловік.