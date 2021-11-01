Не наважилися: "Холостяк" Заливако і Богдан вразили зізнанням і виступом на "Танцях з зірками 2021"

Пара зізналися, що у них є добра сімейна традиція - дивитися "Танці з зірками" в неділю ввечері, тому вони несказанно зраділи, коли їм випала можливість особисто взяти участь в найтанцювальнішому проекті країни.

"Холостяк 11" і його кохана повідомили, що навіть переходили на кастинг проекту, правда, виникло одне "але".

Михайло і Анна перша пара, де танцюють два непрофесіонала (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Ми були на кастингу і хотіли танцювати удвох. Ми обидва не танцюристи, тому не наважилися вийти на паркет. Але після одного з приїздів в знімальний павільйон, все ж захотіли спробувати", - зізнався Михайло.

На підготовку у пари було три дні, і перед глядачами і суддями вони виконали вальс під пісню групи "Океан Ельзи" – "Обійми".

"Це танець про відносини і любов та репетиція весільного танцю", - заявила Анна.

Михайло поділився враженням від репетицій і зізнався, що по телевізору все виглядає куди простіше, ніж насправді. "Це непросто, складність в тому, що мало часу. Це оранка", - заявив екс-холостяк.

Танець пари оцінила суддівська трійка - Макс Чмерковський, Катерина Кухар і Влад Яма. Максим порадив Михайлу і Ганні не виходити на парку як пара, а все ж танцювати з професіоналами.

"Можливо, ви ті персонажі, за якими цікаво було б спостерігати в наступному сезоні", - лаконічно звернулася Катерина Кухар до танцюючих новачків.

Влад Яма порадив більше уваги звертати на музику і ритми. "Ми з дружиною іноді танцюємо разом. І я треную танці, а вона – мою нервову систему", - з посмішкою поділився особистим досвідом хореограф.