Не решились: "Холостяк" Заливако и Богдан поразили признанием и выступлением на "Танцах со звездами 2021"

Пара признались, что у них есть добрая семейная традиция - смотреть "Танцы со звездами" в воскресенье вечером, поэтому они несказанно обрадовались, когда им представилась возможность лично поучаствовать в самом танцевальном проекте страны.

"Холостяк 11" и его возлюбленная сообщили, что даже переходили на кастинг проекта, правда, возникло одно "но".

Михаил и Анна первая пара, где танцуют два непрофессионала (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Мы были на кастинге и хотели танцевать вдвоем. Мы оба не танцоры, поэтому не решились выйти на паркет. Но после одного из приездов в съемочный павильон, все же захотели попробовать", - признался Михаил.

На подготовку у пары было три дня, и перед зрителями и судьями они исполнили вальс под песню группы "Океан Эльзы" – "Обійми".

"Это танец об отношениях и любви и репетиция свадебного танца", - заявила Анна.

Михаил поделился впечатлением от репетиций и признался, что по телевизиру все выглядит куда проще, чем на самом деле. "Это непросто, сложность в том, что мало времени. Это пахота", - заявил экс-холостяк.

Танец пары оценила судейская тройка – Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Максим посоветовал Михаилу и Анне не выходить на парке как пара, а все же танцевать с профессионалами.

"Возможно, вы те персонажи, за которыми интересно было бы наблюдать в следующем сезоне", - лаконично обратилась Екатерина Кухар к танцующим новичкам.

Влад Яма посоветовал больше внимания обращать на музыку и ритмы. "Мы с женой иногда танцуем вместе. И я тренирую танцы, а она – мою нервную систему", - с улыбкой поделился личным опытом хореограф.