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Ревнощі і складність вибору: Санта Дімопулос висловилася про пристрасті на Танцях з зірками 2020

Автор: Ольвія Агаркова

Санта поділилася враженнями від виступу в дев'ятому прямому ефірі шоу

Санта Дімопулос який ефір проекту "Танці з зірками 2020" поспіль очолює турнірну таблицю і лідирує за підсумками суддівського голосування. Дівчина зізнається, що багато репетирує, не обходиться навіть без травм, але вона має намір дійти до фіналу і здобути перемогу в шоу. У дев'ятому прямому ефірі проекту екс-"віагрянка" виконала пристрасний танець фламенко з двома гарячими красенями – постійним партнером по паркету Максом Леоновим і запрошеним гостем Іраклієм Макацарією. На сторінці в Instagram Санта висловилася про видовищний номер та роботу з темпераментним холостяком.

Дімопулос опублікувала фрагмент ефектного танцю і поділилася своїми враженнями, відчуттями і емоціями після його виконання.

"Я на один вечір перетворилася на Кармен. Це історія жінки, яка живе серцем, відчуває серцем і думає серцем. Я вдячна своїм партнерам нереальним. Іраклі, окреме спасибі за те, з якою відповідальністю, віддачею і пристрастю ти вкладався в цей номер. Разом ми створили історію, де є любов, ревнощі, пристрасть, складність вибору і його неминучість", - описала номер на головному паркеті країни Санта, а також подякувала армію прихильників за підтримку і віру.

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