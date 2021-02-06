Рімейк бджілки: Аліна Гросу приголомшила радикальними змінами в іміджі

Аліна Гросу не надто любить зміни в зовнішності, хоч регулярно перевтілюється на екрані, граючи у фільмах, серіалах або власних кліпах. В житті ж білява красуня не прагне кардинально змінювати образ і стиль. Саме тому здивуванню мережі не було меж, коли шанувальники співачки побачили її з новою зачіскою і впзнали в Аліні... добре відому бджілку!

На новій серії знімків зі сторінки артистки в Instagram Аліна зображена з копицею дрібних кучериків, що утворюють пишну зачіску. Звичний яскравий макіяж вона змінила на скромний максимально природний з ефектом відсутності косметики.

Аліна вибрала total white образ, що складається з водолазки і штанів з високою посадкою, на ногах – ботильйони на шпильці в тон колірній гамі вбрання. У вухах – золоті сережки-кільця і масивна каблучка на пальці.

Аліна знову перетворилася в добре знайому бджілку (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Жужужу. Напишу цей комент за вас. Яка фотка більше подобається? Хотіли б повний рімейк бджілки?" - поцікавилася співачка, а також нагадала, що почала свій творчий шлях цілих 22 роки тому!

Більшість шанувальників були раді поверненню Аліни до витоків її дитячого екранного образу. Але знайшлися і ті, хто вважають, що зачіска і новий-старий імідж їй не йдуть.

Друга фотка бомба. Нагадує маленьку Аліну, а так все прекрасні

Остання. Дуже схожа на маленьку Алінку. Повернення в дитинство

У мене ностальгія, ти дуже красива

Аліна, чарівна

Всі фото класні

Дуже круто!

Яка красуня

Чесно?! Ну ні.... Кучері ні.... Пробач.... Ну я за правду...

Ну дуже красива бджілка

На шостій дуже схожі на себе в дитинстві ...прям дуже

Кумедна така

Аліночка, ви божественно гарні! О, цей білий колір!

Як мило ,таже маленька бджілка як багато років тому, тільки розумніше, красивіше і якщо випустить своє жало, то вже напевно

Нагадаємо, що в січні Аліна Гросу відпочила в Буковелі з молодим чоловіком, з яким артистці приписують роман.