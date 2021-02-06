Римейк пчелки: Алина Гросу ошарашила радикальными переменами в имидже

Алина Гросу не слишком любит перемены во внешность, хоть регулярно перевоплощается на экране, играя в фильма, сериалах или собственных клипах. В жизни же белокурая красавица не стремится кардинально менять образ и стиль. Именно поэтому удивлению сети не было предела, когда поклонники певицы увидели ее с новой прической и узнали в Алине… хорошо известную пчелку!

На новой серии снимков со страницы артистки в Instagram Алина изображена с копной мелких кудряшек, образующих пышную прическу. Привычный яркий макияж она сменила на скромный максимально естественный с эффектом отсутствия косметики.

Алина выбрала total white образ, состоящий из водолазки и брюк с высокой посадкой, на ногах – ботильоны на шпильке в тон цветовой гаме наряда. В ушах – золотые серьги-кольца и массивное кольцо на пальце.

Алина вновь превратилась в хорошо знакомую бджілки (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Жужужу. Напишу этот комент за вас. Какая фотка больше нравится? Хотели бы полный ремейк пчелки?" - поинтересовалась певица, а также напомнила, что начала свой творческий путь целых 22 года назад!

Большинство поклонников были рады возвращению Алины к истокам ее экранного детского образа. Но нашлись и те, кто посчитал, что прическа и новый-старый имидж ей не идут.

Вторая фотка бомба. Напоминает маленькую Алину, а так все прекрасные

Последняя. Очень похожа на маленькую Алинку. Возвращение в детство

У меня ностальгия, ты очень красивая

Алина, прелесть

Все фото классные

Очень круто!

Какая красотка

Честно?! Ну нет.... Кудри нет.... Прости.... Ну я за правду...

Ну очень красивая бджілка

На шестой очень похожи на себя в детстве ...прям очень

Забавная такая

Алиночка, вы божественно красивы! О, этот белый цвет!

Как мило, та же маленькая пчелка как много лет тому назад, только умнее, красивее и если выпустит свое жало, то уже наверняка

Напомним, что в январе Алина Гросу отдохнула в Буковели с молодым человеком, с которым артистке приписывают роман.