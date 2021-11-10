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Яскраво і незабутньо: Влад Яма влаштував родині екстремальну розвагу на Мальдівах

Автор: Марина Настевич

Український хореограф і беззмінний суддя "Танців з зірками" Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочили на Мальдівах, куди давно мріяли потрапити. Через робочий графік вони змогли провести там лише 5 днів, однак, за словами артиста, це того варте.

У своєму Instagram Влад показав екстремальну розвагу, яку вони влаштували собі на островах.

Так, сімейство вперше в житті політало на гідролітаку. На знімках щасливі і розбурхані Влад, Ліліана і Леон відображені на причалі на тлі свого літака, а також перед самою посадкою в нього.

Хореограф поділився, що залишився в захваті від такої пригоди.

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином політали на гідролітаку на Мальдівах (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Погода сказала "так" і ми полетіли на гідролітаку. І знову вперше в житті. Свіжо. Яскраво. Незабутньо. Рекомендую", - написав Яма під фото.

Його дружина з ним повністю погодилася.

"Яскраво, швидко, незабутньо-неймовірно, неповторно, красиво - це все про наш відпочинок на Мальдівах. Напевно, в історії людства немає такого короткого терміну відпочинку на острові. Стільки летіти, щоб провести там 5 днів", - поділилася Ліліана.

Користувачі мережі пораділи за зіркову сім'ю і залишили їм багато теплих слів в коментарях.

  • Бажаю вам чудового відпочинку! Фото супер
  • Суперкласні!
  • Молодці!
  • Які неймовірно круті
  • Спочатку подумав що Джиган на фото, придивився, Влад
  • Ви дуже кльові. Процвітання вашій родині
  • Здорово, коли ось так без нічого взяли і махнули. У перерві між танцями
  • Головне емоції
  • Яка краса! ви Прекрасна сім'я

Раніше ми писали, що Впад Яма зізнався в "лякаючому" захопленні сина, якому він був не дуже радий.

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Влад Яма