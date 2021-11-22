Не народися красивою: 5 знаменитих на весь світ дівчат, які страждають від депресій

Белла Хадід

Молодша з сестер Хадід завжди була людиною тонкої душевної організації. На сторінці 25-річної моделі, яка давно стала однією з найбільш високооплачуваних у світі, періодично з'являлися пости про "темні часи" і про те, як вона справляється з нападами невпевненості в собі і нервовими зривами. Але в останньому з них Белла прямо розповіла про панічні атаки і постійну тривожність, які мучать її вже багато років. Хадід нагадала всім, що соцмережі - це фейк, і закликала не боятися просити про допомогу і об'єднуватися.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Кара Делевінь

Майбутнє Кари, яка народилася в забезпеченій родині і з дитинства оберталася в модних колах, здавалося певним і відверто світлим. Але вже з ранніх років малятко відчула на собі напади пригніченості і депресій. А коли до неї прийшов гучний успіх, то замість щастя і подяки відчула порожнечу. "Мені хотілося померти", - зізнається Кара, яка знімалася у кращих фотографів і робила перші кіношаги. Становище посилювалося ще й пристрастю Кари до гучних вечірок і заборонених речовин. Сьогодні 29-річна Делевінь зуміла стабілізувати свій стан, а замість сумнівних зустрічей вибирає спілкування з рідними.

Кара Делевінь (фото: instagram.com/caradelevingne)

Адель

33-річна співачка Адель ось уже два роки не може відійти від депресії, яка накрила її після розлучення. За словами зірки, в розпал складного періоду вона не могла нічого робити, окрім як дивитися серіали і цілими днями валятися в ліжку. Вибратися їй допомогли фахівці, рух, син і робота. Сьогодні Адель вже оговталась від розлучення, почала нові відносини, але все ще згадує свій досвід на інтерв'ю і шоу.

Адель (фото: instagram.com/adele)

Кендалл Дженнер

Одна з найкрасивіших сестер знаменитого сімейства, яка побудувала запаморочливу модельну кар'єру, з боку здається впевненою і сильною. Але коли Кендалл вирішує бути відвертою, то відкривається інша картина. "Всі кажуть, що у мене все добре, але я-то відчуваю себе погано. І зрозуміють це все, тільки коли я потраплю в лікарню", - не втрималася в одному з епізодів шоу про життя сімейства Кардашьян 26-річна зірка. Виявилося, дівчина давно страждає від нападів занепокоєння і панічних атак, які виникають посеред ночі. Про подібне одного разу розповіла і сестра Кендалл - Кайлі.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Емма Чемберлен

20-річна YouTube-зірка і одна з найуспішніших блогерів у світі ніколи не приховувала, що зі шкільних років страждає депресіями. Про свої панічні атаки Емма не соромлячись розповідає в підкасті, таким чином підтримуючи всіх, кому знайомий цей стан. Один з нападів у неї стався буквально днями. За словами юної зірки, впоратися з ним їй допомогли прості речі: вона дозволила собі відлежатися і відволіктися на домашні справи. Але при необхідності вона готова звернутися за допомогою до професіоналів, про що нагадала і шанувальникам.



Емма Чемберлен (фото: instagram.com/emmachamberlain)