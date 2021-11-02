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Романтика в раю: Маша Єфросиніна в бікіні станцювала з чоловіком під дощем

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Мальдіви, Вівторок 02 листопада 2021 13:34
Романтика в раю: Маша Єфросиніна в бікіні станцювала з чоловіком під дощем Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

42-річна телеведуча Маша Єфросиніна з сином Олександром і чоловіком Тимуром Хромаєвим насолоджується відпочинком у райському місці - Мальдівському архіпелазі. Вона зізналася, що прекрасна відпустка добігає кінця і показала, як проводить останні дні на островах.

На своїй сторінці в Instagram теледіва продемонструвала свій сніданок в басейні і неймовірно романтичне відео з чоловіком.

Так, Маша позувала в басейні в бірюзовому купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру. Поруч з нею на "плавучому" підносі накритий сніданок - різноманітні закуски, пончики з джемом і кавою. Щаслива ведуча променисто посміхається з-під панами.

"Останній день в раю", - написала зірка.

Романтика в раю: Маша Єфросиніна в бікіні станцювала з чоловіком під дощем

Маша Єфросиніна показала ранок в раю (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пізніше Єфросиніна разом з коханим насолодилася теплим тропічним дощем. Вона виклала відео, на якому вони з Тимуром обіймаються, танцюють і дурять в басейні. На Маші - красивий роздільний купальник, а її чоловік в плавальних шортах. Романтичний ролик артистка супроводила новою піснею Адель Easy On Me.

"Здається, тепер я полюбила дощ..." - написала Єфросиніна.

Підписники не поскупилися на теплі слова для цієї милої парочки і розчулилися їх ідилією.

  • Як приємно дивитися, красиві
  • Як же це мило, чудові
  • Які ви красиві
  • Ну які балдьожні
  • Як мило! Заряд романтики і позитиву
  • Нескінченного щастя, теплоти і ніжності! Радуйте нас прикладом вірності! Приємно спостерігати за вами, дорогі Марійка і Тимур
  • Виглядає як мрія
  • Мільйон компліментів вашій родині, гарного відпочинку
  • Щаслива Маша
  • Ідилія!

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна блиснула фігурою і поскаржилася на невдалу романтику з чоловіком на Мальдівах - їм завадив син Саша.

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Маша Єфросиніна
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