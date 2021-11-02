Романтика в раю: Маша Єфросиніна в бікіні станцювала з чоловіком під дощем
42-річна телеведуча Маша Єфросиніна з сином Олександром і чоловіком Тимуром Хромаєвим насолоджується відпочинком у райському місці - Мальдівському архіпелазі. Вона зізналася, що прекрасна відпустка добігає кінця і показала, як проводить останні дні на островах.
На своїй сторінці в Instagram теледіва продемонструвала свій сніданок в басейні і неймовірно романтичне відео з чоловіком.
Так, Маша позувала в басейні в бірюзовому купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру. Поруч з нею на "плавучому" підносі накритий сніданок - різноманітні закуски, пончики з джемом і кавою. Щаслива ведуча променисто посміхається з-під панами.
"Останній день в раю", - написала зірка.
Маша Єфросиніна показала ранок в раю (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Пізніше Єфросиніна разом з коханим насолодилася теплим тропічним дощем. Вона виклала відео, на якому вони з Тимуром обіймаються, танцюють і дурять в басейні. На Маші - красивий роздільний купальник, а її чоловік в плавальних шортах. Романтичний ролик артистка супроводила новою піснею Адель Easy On Me.
"Здається, тепер я полюбила дощ..." - написала Єфросиніна.
Підписники не поскупилися на теплі слова для цієї милої парочки і розчулилися їх ідилією.
- Як приємно дивитися, красиві
- Як же це мило, чудові
- Які ви красиві
- Ну які балдьожні
- Як мило! Заряд романтики і позитиву
- Нескінченного щастя, теплоти і ніжності! Радуйте нас прикладом вірності! Приємно спостерігати за вами, дорогі Марійка і Тимур
- Виглядає як мрія
- Мільйон компліментів вашій родині, гарного відпочинку
- Щаслива Маша
- Ідилія!
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна блиснула фігурою і поскаржилася на невдалу романтику з чоловіком на Мальдівах - їм завадив син Саша.