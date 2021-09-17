Розкішна принцеса-воїн: Барбара Палвін знялася напівоголеною для глянцю

Барабара Палвін поділилася новою роботою - вона стала героїнею нового номера Numéro Russia. Для зйомки їй підібрали масу спокусливих і незвичайних образів, які перетворили модель чи то на богиню, чи то на принцессу-воїна.

Барабара Палвін на фото приміряла стильні образи: плаття-кольчугу, зі зміїним принтом, облягаючий комбінезон... Усі луки доповнені металевими прикрасами, а також яскравим макіяжем. На одному знімку зірка приміряла спокусливий купальник з принтом пітона і чорний шкіряний піджак. Такий сексуальний лук ще більше акцентував на розкішному тілі угорської моделі, яка останнім часом помітно схудла.

Нагадаємо, нещодавно Барбара блищала на Венеціанському кінофестивалі. Як обличчя бренду Armani, вона була одягнена в сукню цієї марки. Образ зірка вийшов одним з найяскравіших на гучній події.

Барбара Палвін у новій зйомці (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)