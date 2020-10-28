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Розкішна штука: Сергій Притула зробив чесне зізнання

Новость на русском → Середа 28 жовтня 2020 15:44
Розкішна штука: Сергій Притула зробив чесне зізнання Сергій Притула (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Дмитрий Войналович

Сергій Притула розповів, що він робить з великим задоволенням

Ведучий, шоумен і політик Сергій Притула не раз дарував свій голос героям мультфільмів. До Міжнародного дня анімації, який відзначають 28 жовтня, він поділився враженнями від озвучки анімаційних персонажів і розповів, як на це реагує його дочка Соломія.

За словами ведучого "Хто зверху?" і "Діти проти зірок" на Новому каналі, від цього виду діяльності він отримує колосальне задоволення. І з радістю спостерігає за своєю донькою, яка завжди весело сміється, коли бачить, як мультяшні герої говорять голосом тата.

"Мультики озвучую з величезним задоволенням. Це така розкішна штука, можливість залишити свій слід в історії. Деякі мультфільми я озвучував, коли ще в мене не було доньки. А зараз передивляємося їх разом, і мала сміється, тому що там, наприклад, кролик Бігфут та інші герої говорять татовим голосом", - зізнається він.

Зазначимо, що Притула озвучив кролика Сніжка в обох частинах мультика "Секрети домашніх тварин", який мав великий успіх у глядачів. А також - Нестора Літописця в українському мультфільмі "Вкрадена принцеса: Руслан і Людмила" і троля Орма у "Сніговій Королеві".

Розкішна штука: Сергій Притула зробив чесне зізнання

Сергій Притула (фото: прес-служба Нового каналу)

Сергій зізнався, що і надалі планує співпрацювати зі студіями озвучення, і подарує свій голос ще кільком персонажам.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк відверто висловилася про Притулі.

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