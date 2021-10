Росс і Рейчел з серіалу "Друзі" повинні були померти. І ось що про це відомо

"Джоуї" - американський комедійний серіал, який транслювався на каналі NBC з 2004 по 2006 рік. Головний герой ситкому - Джоуї Тріббіані, персонаж популярного телесеріалу "Друзі", якого зіграв Метт Леблан. За сюжетом, хлопець відправився в Лос-Анджелес, щоб почати новий етап своєї акторської кар'єри. Серіал з самого початку не користувався успіхом і не витримав конкуренції в ефірі. А тому відзняті 8 епізодів не були показані в Америці.

Днями в Twitter сценарист розповів, що задумав за сюжетом "вбити" головних героїв "друзів": Росс Геллар і Рейчел Грін.

"NBC скасував "Джоуї", але ми повинні були зняти останні 8 серій, знаючи, що вони ніколи не вийдуть в ефір в Америці. Багато разів під час написання цих епізодів я пропонував, щоб Джоуї побіжно згадав про своїх старих друзів Росс і Рейчел, які померли...", - писав він.

NBC cancelled Joey but we had to make the last 8 episodes, knowing they were never going to air in America. Multiple times during the writing of these episodes I suggested we have Joey casually mention his old friends Ross and Rachel had died, should we have done this y/n.