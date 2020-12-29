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Рожеві щічки і зачіска-бантик: Юлія Саніна шокувала фанатів фото 9-річної давності

Новость на русском → Вівторок 29 грудня 2020 17:31
Рожеві щічки і зачіска-бантик: Юлія Саніна шокувала фанатів фото 9-річної давності Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Lite

Юлія Саніна нещодавно показала шанувальникам своїх численних чоловіків. Співачка звикла до чоловічої компанії, поряд із Саніною вже багато років не тільки чоловік і син. А цього разу фіналістка "Танців з зірками" шокувала фанатів своїм фотопотретом 9-річної давності.

Рожеві щічки і зачіска-бантик: Юлія Саніна шокувала фанатів фото 9-річної давностіЮлія 9 років тому (фото: скрін instagram.com/the_hardkiss)

Юлія виставила в сторіз свого мікроблогу знімок, на якому вона стоїть із зачіскою у дусі модного будинку Chanel: волосся покладені в високий начіс, у формі бантів. У співачки стриманий макіяж та рожеві щічки, вона мило посміхається в камеру. Цікаво, що Саніна майже не змінилася, тільки вираз очей слаз стало більш упевненим.

Нагадаємо, що Юлія Саніна після фіналу проекту "Танці з зірками 2020" вирушила відпочивати з чоловіком і сином в Єгипет. Співачка засипала мережу зворушливим знімками з малюком, фанати залишилися у справжньому захваті.

Особливо їм сподобалися знімки з акваріума, силуети мами і сина навпроти пропливають повз риб... Підпис Юлії, рядки з не самих пісень, змусили серця шанувальників завмерти від захоплення.

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