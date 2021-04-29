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16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя поділилася відвертим фото

Автор: Lite

16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Діва росте справжньою красунею. І вже почала активно підкорювати світ моди. А ще-соцмережі.

У своєму блозі Instagram днями вона опублікувала нове фото, яке просто підкорило фоловерів.

Дівчина позує в чорних брюках і сорочці, яку розстебнула, оголивши живіт і груди. Доповнили образ укладені хвилями волосся і макіяж в приглушених відтінках. В якості підпису юна красуня додала кокетливе емодзі у вигляді ведмедика.

Діва Кассель на новому фото (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

"Це більш, ніж краса", "Вся в маму", "покращена версія мами", "Вау, ти така мила", "гаряча красуня", "Ангел на землі", "Так прекрасна", "Вау, мила, класна", - відреагували фанати.

Нагадаємо, Діва Кассель народилася в шлюбі з Венсаном Касселем в 2004-му році. Також у неї є молодша сестра Леоні. Обох дочок актриса народила у зрілому віці: під час першої вагітності їй було 40, а під час другої - 45. За словами Моніки, діти зробили її по-справжньому щасливою. Вона вважає великою удачею, що завагітніла і народила самостійно. Але зізнається: якби їй довелося вдатися до процедури ЕКО, то вона б пішла і на це.

Також ми писали, що Діва прикрасила нову глянцеву обкладинку.

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